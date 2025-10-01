Cégjegyzék
Imprint Szoftvermérnök Fizetések New York City Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in New York City Area csomag a Imprint cégnél összesen $171K yearként. Tekintsd meg a Imprint teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Imprint
Software Engineer
New York, NY
Összesen évente
$171K
Szint
L3
Alapbér
$160K
Stock (/yr)
$1.4K
Bónusz
$10K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
Mik a karrierszintek a Imprint?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

Самый высокий пакет вознаграждения для Szoftvermérnök в Imprint in New York City Area составляет $236,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Imprint для позиции Szoftvermérnök in New York City Area составляет $166,373.

