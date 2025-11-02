Cégjegyzék
Imprint
Imprint Toborzó Fizetések

A medián Toborzó kompenzációs in United States csomag a Imprint cégnél összesen $167K yearként. Tekintsd meg a Imprint teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Imprint
Technical Recruiter
hidden
Összesen évente
$167K
Szint
-
Alapbér
$167K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
9 Év
Mik a karrierszintek a Imprint?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Műszaki toborzó

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Imprint cégnél in United States évi $167,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Imprint cégnél a Toborzó szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $167,000.

Egyéb források