Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in United States a Impossible Foods cégnél $166K és $232K yearként között mozog. Tekintsd meg a Impossible Foods teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$179K - $209K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$166K$179K$209K$232K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Impossible Foods cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Impossible Foods cégnél in United States évi $232,050 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Impossible Foods cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $165,750.

Egyéb források