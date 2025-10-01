Cégjegyzék
Impossible Foods
Impossible Foods Vegyészmérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

Az átlagos Vegyészmérnök teljes kompenzáció in San Francisco Bay Area a Impossible Foods cégnél $177K és $259K yearként között mozog. Tekintsd meg a Impossible Foods teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$204K - $232K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$177K$204K$232K$259K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Impossible Foods cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

The highest paying salary package reported for a Vegyészmérnök at Impossible Foods in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $258,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Impossible Foods for the Vegyészmérnök role in San Francisco Bay Area is $177,471.

