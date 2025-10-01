Cégjegyzék
Imply Szoftvermérnöki vezető Fizetések San Francisco Bay Area helyen

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in San Francisco Bay Area a Imply cégnél $344K és $502K yearként között mozog. Tekintsd meg a Imply teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$395K - $451K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$344K$395K$451K$502K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Imply cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



