Cégjegyzék
iMiMDesign
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

iMiMDesign Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in India a iMiMDesign cégnél ₹104K és ₹148K yearként között mozog. Tekintsd meg a iMiMDesign teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$1.4K - $1.6K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$1.2K$1.4K$1.6K$1.7K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Szoftvermérnök beküldésres itt: iMiMDesign van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a iMiMDesign?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a iMiMDesign cégnél in India évi ₹147,983 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A iMiMDesign cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹103,714.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a iMiMDesign cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Tesla
  • Roblox
  • Google
  • Snap
  • DoorDash
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imimdesign/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.