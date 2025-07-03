Cégjegyzék
IMG Academy
IMG Academy Fizetések

A IMG Academy medián fizetése $236,175 egy Terméktervezési vezető pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a IMG Academy. Utoljára frissítve: 11/20/2025

Terméktervezési vezető
$236K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a IMG Academy cégnél: Terméktervezési vezető at the Common Range Average level évi $236,175 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A IMG Academy cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $236,175.

