A Szoftvermérnök kompenzáció in Netherlands a IMC cégnél €146K yearként a L1 szinthez és €160K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Netherlands csomag összesen €160K. Tekintsd meg a IMC teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
