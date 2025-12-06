Cégjegyzék
IMC
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

IMC Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in Netherlands a IMC cégnél €146K yearként a L1 szinthez és €160K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Netherlands csomag összesen €160K. Tekintsd meg a IMC teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
(Belépő szint)
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a IMC?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a IMC cégnél in Netherlands évi €201,089 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A IMC cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Netherlands jelentett medián éves teljes kompenzáció €152,749.

