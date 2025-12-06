Cégjegyzék
  • Fizetések
  • Hardvermérnök

  • Összes Hardvermérnök fizetés

IMC Hardvermérnök Fizetések

A Hardvermérnök kompenzáció in United States a IMC cégnél $243K yearként a L1 szinthez és $335K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $245K. Tekintsd meg a IMC teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a IMC cégnél in United States évi $650,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A IMC cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $245,000.

