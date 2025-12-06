A Adattudós kompenzáció in United States a IMC cégnél $247K yearként a L1 szinthez és $242K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $200K. Tekintsd meg a IMC teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$247K
$150K
$0
$96.9K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$242K
$208K
$0
$33.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése
