Illumio
Illumio Szoftvermérnöki vezető Fizetések San Francisco Bay Area helyen

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in San Francisco Bay Area a Illumio cégnél $213K és $309K yearként között mozog. Tekintsd meg a Illumio teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$242K - $281K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$213K$242K$281K$309K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Illumio cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Illumio cégnél in San Francisco Bay Area évi $309,400 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Illumio cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $213,200.

