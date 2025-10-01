Cégjegyzék
Illumio
Illumio Szoftvermérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag a Illumio cégnél összesen $203K yearként. Tekintsd meg a Illumio teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Összesen évente
$203K
Szint
L2
Alapbér
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bónusz
$15K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Illumio?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Illumio cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

El paquete salarial más alto reportado para un Szoftvermérnök en Illumio in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $283,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Illumio para el puesto de Szoftvermérnök in San Francisco Bay Area es $210,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Illumio cégnél

