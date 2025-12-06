A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a IHS Markit cégnél $99.2K yearként a Software Engineer szinthez és $136K yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $135K. Tekintsd meg a IHS Markit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.2K
$94.8K
$2K
$2.3K
Senior Software Engineer
$136K
$120K
$0
$16K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
