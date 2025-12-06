Cégjegyzék
IHS Markit
IHS Markit Pénzügyi elemző Fizetések

Tekintsd meg a IHS Markit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$9K - $10.9K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$8.3K$9K$10.9K$11.6K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a IHS Markit?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Pénzügyi elemző pozícióra a IHS Markit cégnél in United States évi $11,593 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A IHS Markit cégnél a Pénzügyi elemző szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $8,295.

