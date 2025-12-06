Cégjegyzék
IHS Markit
IHS Markit Adatelemző Fizetések

Az átlagos Adatelemző teljes kompenzáció in Germany a IHS Markit cégnél €60K és €85.3K yearként között mozog. Tekintsd meg a IHS Markit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$78.3K - $89.1K
Germany
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$69.1K$78.3K$89.1K$98.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a IHS Markit?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a IHS Markit cégnél in Germany évi €85,313 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A IHS Markit cégnél a Adatelemző szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €60,009.

