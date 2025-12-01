Cégjegyzék
IGM Financial
IGM Financial Megoldástervező Fizetések

Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in Canada a IGM Financial cégnél CA$43K és CA$61.4K yearként között mozog. Tekintsd meg a IGM Financial teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$35.6K - $41.7K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$31.1K$35.6K$41.7K$44.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a IGM Financial?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a IGM Financial cégnél in Canada évi CA$61,400 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A IGM Financial cégnél a Megoldástervező szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$43,033.

Egyéb források

