Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in Canada a IGM Financial cégnél CA$46.2K és CA$65.9K yearként között mozog. Tekintsd meg a IGM Financial teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$38.2K - $44.7K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$33.3K$38.2K$44.7K$47.6K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a IGM Financial cégnél in Canada évi CA$65,885 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A IGM Financial cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$46,176.

