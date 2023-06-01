Cégjegyzék
Idrive Fizetések

A Idrive medián fizetése $27,150 egy Szoftvermérnök pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Idrive. Utoljára frissítve: 11/24/2025

Szoftvermérnök
Median $27.1K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Idrive cégnél: Szoftvermérnök évi $27,150 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Idrive cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $27,150.

