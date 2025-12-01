Cégjegyzék
Az átlagos Vezetési tanácsadó teljes kompenzáció in India a Icertis cégnél ₹2.29M és ₹3.19M yearként között mozog. Tekintsd meg a Icertis teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$28K - $33K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$26.1K$28K$33K$36.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Icertis cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezetési tanácsadó pozícióra a Icertis cégnél in India évi ₹3,188,880 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Icertis cégnél a Vezetési tanácsadó szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,289,453.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.