Hypersonix Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Hypersonix cégnél összesen ₹2.82M yearként. Tekintsd meg a Hypersonix teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Hypersonix
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹2.82M
Szint
Senior
Alapbér
₹2.45M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹368K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Hypersonix cégnél in India évi ₹2,850,488 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Hypersonix cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,822,370.

