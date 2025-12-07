Cégjegyzék
Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in Serbia a HypeAuditor cégnél $27.5K és $37.6K yearként között mozog. Tekintsd meg a HypeAuditor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$29.5K - $35.6K
Serbia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$27.5K$29.5K$35.6K$37.6K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a HypeAuditor?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a HypeAuditor cégnél in Serbia évi $37,584 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A HypeAuditor cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in Serbia jelentett medián éves teljes kompenzáció $27,540.

Egyéb források

