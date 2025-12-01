Cégjegyzék
Az átlagos Gépészmérnök teljes kompenzáció in United States a Husco cégnél $72.1K és $102K yearként között mozog. Tekintsd meg a Husco teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$81.9K - $97K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$72.1K$81.9K$97K$102K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Husco?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Husco cégnél in United States évi $102,350 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Husco cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $72,090.

Egyéb források

