Az átlagos Irányítástechnikai mérnök teljes kompenzáció in United States a Husco cégnél $68K és $95.2K yearként között mozog. Tekintsd meg a Husco teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$73.6K - $85.6K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Husco?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Irányítástechnikai mérnök pozícióra a Husco cégnél in United States évi $95,200 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Husco cégnél a Irányítástechnikai mérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $68,000.

Egyéb források

