Hungryroot
Hungryroot Termékmenedzser Fizetések

Az átlagos Termékmenedzser teljes kompenzáció in United States a Hungryroot cégnél $128K és $179K yearként között mozog. Tekintsd meg a Hungryroot teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$138K - $161K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$128K$138K$161K$179K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Hungryroot?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Hungryroot cégnél in United States évi $178,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Hungryroot cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $127,500.

