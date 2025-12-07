Cégjegyzék
Humi
Humi Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in Canada a Humi cégnél CA$185K és CA$258K yearként között mozog. Tekintsd meg a Humi teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$144K - $170K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$134K$144K$170K$187K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Humi?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Humi cégnél in Canada évi CA$257,587 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Humi cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$184,934.

Egyéb források

