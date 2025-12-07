Cégjegyzék
Human Interest Adattudós Fizetések

Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in United States a Human Interest cégnél $115K és $167K yearként között mozog. Tekintsd meg a Human Interest teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$130K - $151K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$115K$130K$151K$167K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Human Interest cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Human Interest cégnél in United States évi $166,600 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Human Interest cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $114,800.

