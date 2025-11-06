Cégjegyzék
HT Media Szoftvermérnök Fizetések Greater Delhi Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Delhi Area csomag a HT Media cégnél összesen ₹2.15M yearként. Tekintsd meg a HT Media teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Medián fizetési csomag
company icon
HT Media
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Összesen évente
₹2.15M
Szint
SDEII
Alapbér
₹2.15M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a HT Media?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a HT Media cégnél in Greater Delhi Area évi ₹2,368,143 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A HT Media cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Delhi Area jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,947,823.

