  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Hotel Engine Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Brazil csomag a Hotel Engine cégnél összesen R$552K yearként. Tekintsd meg a Hotel Engine teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Összesen évente
R$552K
Szint
L3
Alapbér
R$552K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Hotel Engine?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Hotel Engine cégnél in Brazil évi R$623,308 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Hotel Engine cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$551,600.

