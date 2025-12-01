Cégjegyzék
Highspot
Highspot Ügyfélszolgálat Fizetések

Az átlagos Ügyfélszolgálat teljes kompenzáció in United States a Highspot cégnél $123K és $176K yearként között mozog. Tekintsd meg a Highspot teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$141K - $165K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$123K$141K$165K$176K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Highspot cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfélszolgálat pozícióra a Highspot cégnél in United States évi $175,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Highspot cégnél a Ügyfélszolgálat szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $123,000.

