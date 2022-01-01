Cégjegyzék
Hexaware Technologies
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Hexaware Technologies Fizetések

A Hexaware Technologies fizetése $3,616 éves teljes kompenzációtól egy Könyvelő pozícióhoz az alsó végén $273,625-ig egy Műszaki programvezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Hexaware Technologies. Utoljára frissítve: 9/10/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Median $7.2K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Megoldástervező
Median $122K
Könyvelő
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Üzleti műveletek
$5.3K
Üzleti elemző
$7.3K
Ügyfélszolgálat
$5.4K
Adatelemző
$21.8K
Adattudós
$10.1K
Pénzügyi elemző
$15.6K
Informatikus (IT)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Termékmenedzser
$98.5K
Projektmenedzser
$121K
Szoftvermérnöki vezető
$31.3K
Műszaki programvezető
$274K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Hexaware Technologies cégnél: Műszaki programvezető at the Common Range Average level évi $273,625 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Hexaware Technologies cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $15,635.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Hexaware Technologies cégnél

Kapcsolódó cégek

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források