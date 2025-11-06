Cégjegyzék
HERE Technologies
Itt dolgozik? Igényelje cégét
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • United States

HERE Technologies Szoftvermérnök Fizetések United States helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a HERE Technologies cégnél $110K yearként a L5 szinthez és $212K yearként a L10 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $120K. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
Software Engineer I(Belépő szint)
$110K
$90K
$20K
$0
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a HERE Technologies?

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a HERE Technologies cégnél in United States évi $213,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A HERE Technologies cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $125,000.

