HERE Technologies Szoftvermérnök Fizetések United States helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a HERE Technologies cégnél $110K yearként a L5 szinthez és $212K yearként a L10 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $120K. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint Javadalmazás hozzáadása Szintek összehasonlítása

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény (/yr) Bónusz L5 Software Engineer I ( Belépő szint ) $110K $90K $20K $0 L6 Software Engineer II $109K $105K $0 $4.1K L7 Senior Engineer $124K $118K $2K $3.6K L8 Lead Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Megtekintés 2 További szintek

Legfrissebb fizetési bejelentések

Cég Helyszín | Dátum Szint megnevezése Címke Tapasztalat évei Összesen / Cégnél Teljes kompenzáció ( USD ) Alap | Részvény (év) | Bónusz Nem találhatók fizetések

Mi az átruházási ütemterv a HERE Technologies ?

