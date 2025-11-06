A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a HERE Technologies cégnél $110K yearként a L5 szinthez és $212K yearként a L10 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $120K. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
