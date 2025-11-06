A Szoftvermérnök kompenzáció in Poland a HERE Technologies cégnél PLN 165K yearként a L6 szinthez és PLN 320K yearként a L8 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Poland csomag összesen PLN 201K. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
