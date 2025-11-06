HERE Technologies Szoftvermérnök Fizetések Poland helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Poland a HERE Technologies cégnél PLN 165K yearként a L6 szinthez és PLN 320K yearként a L8 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Poland csomag összesen PLN 201K. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint Javadalmazás hozzáadása Szintek összehasonlítása

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény (/yr) Bónusz L5 Software Engineer I ( Belépő szint ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 Software Engineer II PLN 165K PLN 157K PLN 0 PLN 7.6K L7 Senior Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L8 Lead Engineer PLN 320K PLN 320K PLN 0 PLN 0 Megtekintés 2 További szintek

+ PLN 217K + PLN 332K + PLN 74.7K + PLN 131K + PLN 82.1K Don't get lowballed

Legfrissebb fizetési bejelentések

Cég Helyszín | Dátum Szint megnevezése Címke Tapasztalat évei Összesen / Cégnél Teljes kompenzáció ( PLN ) Alap | Részvény (év) | Bónusz Nem találhatók fizetések

Közreműködés

Mi az átruházási ütemterv a HERE Technologies ?

