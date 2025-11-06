Cégjegyzék
HERE Technologies
  • Poland

Szoftvermérnök Fizetések Poland helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Poland a HERE Technologies cégnél PLN 165K yearként a L6 szinthez és PLN 320K yearként a L8 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Poland csomag összesen PLN 201K. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
Software Engineer I(Belépő szint)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a HERE Technologies?

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a HERE Technologies cégnél in Poland évi PLN 346,665 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A HERE Technologies cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Poland jelentett medián éves teljes kompenzáció PLN 185,964.

Egyéb források