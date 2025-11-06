HERE Technologies Szoftvermérnök Fizetések Mumbai Metropolitan Region helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Mumbai Metropolitan Region a HERE Technologies cégnél ₹3.67M yearként a L5 szinthez és ₹5.76M yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Mumbai Metropolitan Region csomag összesen ₹2.48M. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény (/yr) Bónusz L5 Software Engineer I ( Belépő szint ) ₹3.67M ₹3.67M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.63M ₹1.6M ₹0 ₹28.8K L7 Senior Engineer ₹2.26M ₹2.2M ₹0 ₹61K L8 Lead Engineer ₹3.78M ₹3.48M ₹35.5K ₹259K Megtekintés 2 További szintek

