A Szoftvermérnök kompenzáció in Mumbai Metropolitan Region a HERE Technologies cégnél ₹3.67M yearként a L5 szinthez és ₹5.76M yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Mumbai Metropolitan Region csomag összesen ₹2.48M. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
