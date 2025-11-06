A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Chicago Area a HERE Technologies cégnél $109K yearként a L6 szinthez és $188K yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Chicago Area csomag összesen $120K. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$110K
$110K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
