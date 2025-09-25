Cégjegyzék
HERE Technologies
HERE Technologies Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in India a HERE Technologies cégnél ₹3.69M yearként a L5 szinthez és ₹5.61M yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.2M. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
Software Engineer I(Belépő szint)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a HERE Technologies?

Befoglalt Munkakörök

Egyéb források