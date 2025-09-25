A Szoftvermérnök kompenzáció in India a HERE Technologies cégnél ₹3.69M yearként a L5 szinthez és ₹5.61M yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.2M. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
