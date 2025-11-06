A Adattudós kompenzáció in Mumbai Metropolitan Region a HERE Technologies cégnél ₹3.89M yearként a L5 szinthez és ₹1.64M yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Mumbai Metropolitan Region csomag összesen ₹2.24M. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
₹3.89M
₹3.89M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.64M
₹1.64M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***