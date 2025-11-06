Cégjegyzék
A Adattudós kompenzáció in Mumbai Metropolitan Region a HERE Technologies cégnél ₹3.89M yearként a L5 szinthez és ₹1.64M yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Mumbai Metropolitan Region csomag összesen ₹2.24M. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
₹3.89M
₹3.89M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.64M
₹1.64M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a HERE Technologies?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a HERE Technologies cégnél in Mumbai Metropolitan Region évi ₹17,894,582 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A HERE Technologies cégnél a Adattudós szerepkörre in Mumbai Metropolitan Region jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,095,407.

Egyéb források