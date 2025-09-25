A Adattudós kompenzáció in India a HERE Technologies cégnél ₹3.93M yearként a L5 szinthez és ₹1.66M yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.26M. Tekintsd meg a HERE Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/25/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
