Helsing Programvezető Fizetések

Az átlagos Programvezető teljes kompenzáció in United Kingdom a Helsing cégnél £165K és £230K yearként között mozog. Tekintsd meg a Helsing teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025

Átlagos Teljes Juttatás

£177K - £209K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
£165K£177K£209K£230K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

£121K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Helsing cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Programvezető pozícióra a Helsing cégnél in United Kingdom évi £230,421 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Helsing cégnél a Programvezető szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £165,430.

Egyéb források