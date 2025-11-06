Cégjegyzék
Headway.co
Headway.co Szoftvermérnök Fizetések New York City Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in New York City Area csomag a Headway.co cégnél összesen $200K yearként. Tekintsd meg a Headway.co teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Headway.co
Software Engineer
New York, NY
Összesen évente
$200K
Szint
hidden
Alapbér
$200K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Headway.co cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Headway.co cégnél in New York City Area évi $337,837 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Headway.co cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $195,500.

