HDFC Adatmérnök Fizetések India helyen

A medián Adatmérnök kompenzációs in India csomag a HDFC cégnél összesen ₹1.61M yearként. Tekintsd meg a HDFC teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Medián fizetési csomag
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Összesen évente
₹1.61M
Szint
E3
Alapbér
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
0 Év
Mik a karrierszintek a HDFC?

₹13.98M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatmérnök pozícióra a HDFC cégnél in India évi ₹2,376,025 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A HDFC cégnél a Adatmérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,609,140.

Egyéb források