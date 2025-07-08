Haus Fizetések

Cégjegyzék
A Haus fizetése $140,700 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $199,000-ig egy Bevételi műveletek pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Haus. Utoljára frissítve: 11/23/2025

Bevételi műveletek
$199K
Szoftvermérnök
$141K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Haus cégnél: Bevételi műveletek at the Common Range Average level évi $199,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Haus cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $169,850.

