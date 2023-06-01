Cégkönyvtár
Harvest Partners
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Harvest Partners Fizetések

Harvest Partners fizetési tartománya $89,445 teljes kompenzációban évente Termékvezető alsó végén $241,200 Szövegíró felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Harvest Partners. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szövegíró
$241K
Emberi erőforrások
$166K
Menedzsment tanácsadó
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Marketing
$157K
Termékvezető
$89.4K
Programmenedzser
$159K
Toborzó
$159K
Szoftverfejlesztő
$189K
UX kutató
$148K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Harvest Partners-nél a Szövegíró at the Common Range Average level, évi $241,200 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Harvest Partners-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $158,790.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Harvest Partners-nél

Kapcsolódó cégek

  • Coinbase
  • Pinterest
  • SoFi
  • Intuit
  • Dropbox
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források