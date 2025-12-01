Cégjegyzék
Harvard University
Harvard University Informatikus (IT) Fizetések

Az átlagos Informatikus (IT) teljes kompenzáció a Harvard University cégnél $43.7K és $60.8K yearként között mozog. Tekintsd meg a Harvard University teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$46.8K - $55.1K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$43.7K$46.8K$55.1K$60.8K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

💰 Összes megtekintése Fizetések

Mik a karrierszintek a Harvard University?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Informatikus (IT) pozícióra a Harvard University cégnél évi $60,840 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Harvard University cégnél a Informatikus (IT) szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $43,680.

