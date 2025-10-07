Cégjegyzék
Happiest Minds Adatmérnök Fizetések

A medián Adatmérnök kompenzációs in India csomag a Happiest Minds cégnél összesen ₹830K yearként. Tekintsd meg a Happiest Minds teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Összesen évente
₹830K
Szint
C2
Alapbér
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Legfrissebb fizetési bejelentések

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatmérnök pozícióra a Happiest Minds cégnél in India évi ₹2,905,978 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Happiest Minds cégnél a Adatmérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹829,664.

