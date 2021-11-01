Cégjegyzék
H-E-B Fizetések

A H-E-B fizetése $36,400 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $235,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a H-E-B. Utoljára frissítve: 10/20/2025

Szoftvermérnök
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Ügyfélszolgálat
Median $36.4K
Terméktervező
Median $89K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Termékmenedzser
Median $140K
Szoftvermérnöki vezető
Median $235K
UX kutató
Median $99K
Üzleti elemző
Median $80.3K
Adatelemző
$128K
Adattudós
Median $163K
Grafikus tervező
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Toborzó
$121K
Értékesítés
$63.9K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a H-E-B cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $235,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A H-E-B cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $124,773.

Egyéb források