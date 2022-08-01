Cégjegyzék
GYANT
GYANT Fizetések

A GYANT fizetése $114,055 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz az alsó végén $124,375-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a GYANT. Utoljára frissítve: 11/25/2025

Szoftvermérnök
$124K
Szoftvermérnöki vezető
$114K
A legmagasabban fizető pozíció a GYANT cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $124,375 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GYANT cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $119,215.

