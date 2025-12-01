Cégjegyzék
Gusto
Gusto Projektmenedzser Fizetések

A Projektmenedzser kompenzáció in United States a Gusto cégnél összesen $99.1K yearként a L2 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $101K. Tekintsd meg a Gusto teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$99.1K
$75.1K
$13K
$11K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 3 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
Options

A Gusto cégnél a Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (1.67% havi)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Gusto cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Gusto cégnél in United States évi $212,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Gusto cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $101,200.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Gusto cégnél

Egyéb források

