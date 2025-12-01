Cégjegyzék
Gusto Marketing Fizetések

Az átlagos Marketing teljes kompenzáció in United States a Gusto cégnél $150K és $213K yearként között mozog. Tekintsd meg a Gusto teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$170K - $202K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$150K$170K$202K$213K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
Options

A Gusto cégnél a Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (1.67% havi)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (1.67% havi)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Gusto cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Marketing pozícióra a Gusto cégnél in United States évi $212,750 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Gusto cégnél a Marketing szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $149,850.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.