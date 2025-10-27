Cégjegyzék
Gupshup
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Gupshup cégnél összesen ₹2.36M yearként. Tekintsd meg a Gupshup teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹2.36M
Szint
SE2
Alapbér
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Bónusz
₹281K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Gupshup?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Gupshup cégnél in India évi ₹4,058,887 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Gupshup cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,355,424.

