Guidewire Software
Guidewire Software Fizetések

A Guidewire Software fizetése $16,768 éves teljes kompenzációtól egy Adatelemző pozícióhoz az alsó végén $371,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Guidewire Software. Utoljára frissítve: 10/19/2025

Szoftvermérnök
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adattudós
Median $256K
Szoftvermérnöki vezető
Median $371K

Megoldástervező
Median $230K

Data Architect

Toborzó
Median $122K
Értékesítés
Median $313K
Műszaki programvezető
Median $204K
Könyvelő
$263K
Adatelemző
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
Személyzetügy
$277K
Terméktervező
$193K
Termékmenedzser
$137K
Programvezető
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

24%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Guidewire Software cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 24% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.00% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Guidewire Software cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $371,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Guidewire Software cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $218,891.

